Reünie van de zesde klas van Meester Mol 1965-1966

Na maanden van voorbereiding en adressen opzoeken, kon vrijdag voor de tweede keer een reünie gehouden worden van de zesde klas van Meester Mol uit 1965-1966. Bij het 40-jarig jubileum was er al een reünie gehouden. Die was zó geslaagd dat er een vervolg opgezet werd. Dat was vrijdagavond in de Pub van Spaander.

De organisatie van de reünie was in handen van Jan Bootsman (Wagen) en Albert Schilder (Madoet). Zo’n 30 heren (nu 64-65 jaar) van de vroegere Jozef-jongensschool waren present op de reünie. De enige nog in leven zijnde meester van de school, de heer Molenaar, werd opgehaald en hij zat een uurtje gezellig te praten met zijn oud-leerlingen. Het was weer een zeer geslaagde reünie.