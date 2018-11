Riet ruimen door leerlingen Petrusschool op Heitje van Katham

Een van de jaarlijks terugkerende onderdelen van het cultureel lesprogramma op de Volendamse basisscholen is het riet ruimen op het Heitje van Katham en de Moordenaarsbraak langs de Zeedijk tussen Edam en Warder.

Ook dit jaar wist cultuurcoördinator Marleen Kras deze activiteit weer op de kalender te krijgen in samenwerking met de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken. Donderdagmorgen om 9 uur arriveerden de leerlingen van groep 6B van de Petrusschool met juf Marjolein Bootsman op de fiets bij het Heitje van Katham. Samen met Douwe Tadema gingen ze aan de slag om het gesnoeide riet op een hoop te gooien langs de kant van de Achterdichting, zodat dit later weer opgehaald kon worden met een vrachtwagen. In de praktijk komen de jongens en meiden zo aan de weet waarom landschapsbeheer zo belangrijk is en wat het inhoudt.