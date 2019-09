Riool gedeeltelijk verzakt op de Molenweg

Door medewerkers van Kok Infra is in de afgelopen weken het schoolplein van de Sint Nicolaasschool in het Boelenspark opgehoogd en vernieuwd. Hier werd ook een nieuw riool aangelegd.

Toen de klus afgerond was, bleek dat een deel van het riool op de Molenweg was weggezakt over een lengte van zo’n 20 meter, nabij de schoolingang op de hoek Edammerweg. De rioolbuis ligt er in de grasstrook tussen de bomen en daar kan men moeilijk bij komen.

Daarom werd besloten om het wegdek van de Molenweg deels open te halen, waarna graafwerk is uitgevoerd voor een gleuf waarin de nieuwe rioolbuis is gelegd. Het deel waaronder de rioolbuis ligt, wordt herbestraat. De rest van het (slechte) wegdek in de Molenstraat wordt misschien later dit jaar aangepakt.