Robert Mühren promoveert met Cambuur

In Leeuwarden kon vrijdagavond een feestje worden gevierd, want SC Cambuur gaat promoveren naar de eredivisie. Door de 4-1 overwinning op Helmond Sport kan dat de ploeg van topscorer Robert Mühren niet meer ontgaan.



De Volendamse spits maakte twee doelpunten (waarvan één uit een strafschop) en staat inmiddels op 34 goals in 34 wedstrijden. Daarmee klonk het vuurwerk in Friesland een jaar later, want Cambuur stond een jaar geleden ook op de eerste plaats toen het seizoen afgebroken werd.