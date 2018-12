Robert Visscher mascotte van FC Volendam

De 10-jarige Robert Visscher was vrijdag de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen FC Twente. Zijn vriend Milan Kras was ook meegekomen naar het Kras-station samen met de ouders Iwan Visscher en Susanne Kras. Het werd voor de mascotte een mooie voetbalavond. Samen met arbiter Van der Eijk liep hij het veld op waarbij de wedstrijdbal werd opgepakt.

Na afloop huldigde Robert de ‘Man of the Match’ en dat was verdediger Marco Tol die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. De mascotte voetbalt bij de RKAV Volendam in het team O11-1. Zijn favoriete spelers zijn van FC Volendam Joey Veerman, Ajax: Matthijs de Ligt en van de wereld Messi.