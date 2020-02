Robin Melman mascotte van FC Volendam

De 10-jarige Robin Melman, die woont in de Jan Sluiterstraat, was vrijdag de mascotte van FC Volendam. Zijn ouders Bart en Mariska Melman en zus Iris waren ook in het stadion present en ze beleefden een mooie avond.

De mascotte trapte een balletje mee met de wisselspelers en liep samen met arbiter Van der Eijk het veld op. Na de 2-1 winst werd de ‘Man of the Match’ door Robin Melman gehuldigd. Voor de eerste keer was dit middenvelder Alex Plat die een bos bloemen van Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden.

De favoriete spelers van FC Volendam voor de mascotte zijn Nick Doodeman en Micky van de Ven, en daarmee ging hij ook even op de foto. De beste voetballer ter wereld vindt hij Messi. Robin Melman voetbalt zelf in het team JO11-5 van de RKAV.