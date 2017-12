Robin Tol mascotte van FC Volendam

Vrijdagavond was de 9-jarige Robin Tol, die woont in de Zeilstraat 9, de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Almere City. Zijn ouders Theo en Rina Tol waren ook in het Kras-stadion present. Robin trapte een balletje mee met de wisselspelers en liep samen met arbiter Blank het veld op, waarbij de wedstrijdbal opgepakt werd en hij meehielp met de toss.

Na afloop van de spannende in 1-1 geëindigde wedstrijd huldigde Robin de ‘Man of the Match’ en dat was Rodney Antwi die de gelijkmaker voor FC Volendam scoorde. Een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een kadobon van Café De Dijk werd door de mascotte overhandigd. De favoriete spelers van FC Volendam van Robin Tol zijn z’n neven Jari en Gerry Vlak. Hij vindt Messi de beste voetballer ter wereld.

Zelf speelt Robin in het team JOB10-05 van de RKV Volendam. Zijn neef Dion Bond had het FIFA-toernooi in het Marinapark gewonnen en de mascotte-prijs had hij aan Robin Tol gegeven. Zo kon hij deze mooie voetbalavond beleven.