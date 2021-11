Liefde is...

Ron en Madelon, vurig onder de vuurtoren

Egmond aan Zee zal altijd een plekje hebben in het hart van Ron Wessels en zijn Madelon. De eigenaar van de wereldberoemde kapsalon Fred Vilten kuste zijn vrouw voor het eerst onder de vuurtoren. ,,En we gaan er nog minstens eens in de twee weken even naar toe.”

,,Ze zat achterin de auto naast een maat van me en die zag ik in de achteruitkijkspiegel de hele tijd een beetje aan haar friemelen”, begint Ron. (lachend),,Ik dacht; blijf met je poten van haar af. Dat heeft misschien dan toch met mijn vak te maken, maar ik zou nooit met een vrouw gaan met helmgras op haar kop. Het moet wel een lekkere bos met krullen zijn en dat had ze zeker.”

Madelon heeft dan nog helemaal geen benul van de intenties van Ron. Ze is nog maar zeventien en nog hartstikke verlegen. ,,We gingen naar Paal31, de beroemde disco in Egmond aan Zee in die tijd. Op een gegeven moment kwam er een liedje van Shatakak, Watching You en toen vroeg hij me ten dans.” Ron: ,,Ik had nog wel wat aardige moves in huis en toen we klaar waren, zei ik: zullen we hier blijven zitten? De groep met vrienden stond aan de andere kant en ik wilde haar weghouden bij al die andere kapers op de kust.”

,,We hebben daar wel een paar uur gezeten”, gaat Madelon verder. ,,Hij gooide ook nog ‘per ongeluk’ een glas Pisang Ambon over mijn prachtige witte jurk. Toevallig had hij ook nog wel wat tissues in de auto liggen. Dus voor ik het wist, zaten we weer in de auto onder de vuurtoren.”

Ron: ,,Daar gaven we elkaar de eerste kus. Ik weet nog dat de autoramen behoorlijk beslagen waren. Het ging er vurig aan toe onder de vuurtoren, haha.” Madelon: ,,Hierdoor heeft Egmond altijd een plekje in ons hart en we komen er nog steeds geregeld. Pakken we de fiets – een elektrische, hoor – en rijden we van onze woonplaats Graft richting Akersloot. Met het pontje over en dan richting het strand en de duinen. Lekker een hapje eten. Genieten.”

De verliefdheid tussen de twee spat er nog steeds af en Ron weet nog goed wat er voor zorgde dat het meer is geworden dan alleen verliefdheid. ,,Voor mij gaat het om het totaalplaatje. Ik kijk niet per se naar billen of naar borsten alleen. Het moet helemaal kloppen. Dat geijkte wat iedereen zegt, sociaal, lief en aardig, het klinkt allemaal een beetje zoet, maar het is op Madelon wel van toepassing. Daarom ben ik als een blok voor haar gevallen. We hebben een ontzettend goede klik met elkaar.”

Madelon: ,,We konden uren met elkaar kletsen en ik kon ook zijn humor wel waarderen. Niet altijd overigens, want het moet niet te schunnig worden. Dat bewaart-ie maar voor de kapsalon, haha.” Ron: ,,Of wij ook nog wat schunnigs hebben meegemaakt? Ja genoeg, maar dat ga ik jou natuurlijk niet vertellen, haha. Alhoewel; ik heb nog wel een ‘schunnig’ verhaal. Dat was de eerste keer dat ik bij haar ouders kwam en toen zaten we met de hele familie aan zo’n ronde tafel. Iedereen wilde wel eens weten met wie Madelon nou thuis was gekomen. Haar vader had gekookt. Lekker rijst met suddervlees. Bij ons thuis – ik was een beetje verwend – schepte mijn moeder altijd op, dus ik was het helemaal niet gewend zelf op te scheppen. Dus toen ik de rijst pakte, kwam ik met mijn hand tegen de hete pan vlees aan. Van schrik sloeg ik mijn arm omhoog en de rijst vloog zo het decolleté van mijn schoonzus in. Waarop mijn schoonvader zei: ‘jij mag blijven. Met jou kunnen we tenminste lachen.’ Het ijs was direct gebroken.”

Madelon: ,,Rons familie is heel erg van het dansen. Er stroomt wat Italiaans bloed door zijn aderen en toen ik daar voor het eerst kwam, gingen alle stoelen en tafels aan de kant en werd er gedanst. Er werd altijd heel veel gedanst. Heel grappig. Ze zijn ook meer van het knuffelen en zoenen. Daar moest ik wel even aan wennen, maar het voelde wel direct heel erg als thuis. Ik heb mezelf eigenlijk altijd wel thuis gevoeld bij Ron.”

Het stel – al 37 jaar samen waarvan 27 jaar getrouwd – is altijd heel doenerig geweest. Ron: ,,Ik weet nog dat we in onze verkeringstijd vaak de kaart van Nederland erbij pakten. Dan deed ik mijn ogen dicht en draaide Madelon de atlas en waar mijn vinger opkwam, daar gingen we heen. Zo zijn we in heel Nederland geweest. Van Groningen tot Veere en van Maastricht tot Domburg. We hebben de mooiste dingen gezien en trokken er eigenlijk elk weekend wel op uit.” Madelon: ,,Ook buiten Nederland zijn we op de mooiste plekken geweest. Florida, Suriname, Jersey en nog veel meer. Het mooiste plekje is toch wel de Dominicaanse Republiek en dan met name het eiland waar ook Pirates Of The Caribbean is opgenomen. Zaten we daar op een parelwit strand onder de palmbomen. Dan tilde ik zo’n zeester op en dacht ik bij mezelf: ‘hier wil ik nog wel een half jaartje blijven’.”

Een bucketlist heeft het stel eigenlijk nooit gehad. Ron: ,,We deden het gewoon altijd. Ik wilde kapper worden, een mooi en gezellig huis kopen en een gezin stichten. Mijn dromen zijn uitgekomen. Nieuwe dromen?” Madelon: ,,Ja, we willen misschien nog wel een keer met van die sledehonden rijden en het Noorderlicht zien. Eerst gaan we echter met nog twee stellen een weekje naar Schotland met de camper. Ron heeft al van die stickers besteld met ‘we zijn er bijna’ erop. Lekker oubollig, maar wel zo leuk. Dat mag ook wel weer eens na deze klotetijd.”