Rondleidingen door LOVE-studio in kader van “Best of 7”

Op 14 januari zijn de rondleidingen door de L.O.V.E. radio- en televisiestudio voor de leerlingen van groep 7 van de basisscholen van het SKOV weer van start gegaan. Daarbij wordt hen door afwisselend verschillende medewerkers van de L.O.V.E. alles verteld over radio- en televisie maken en mogen zij zelf regie voeren en de knoppen en camera’s bedienen.

Alweer voor het vijfde jaar vindt dit project plaats. Dit in aanloop naar de ‘Best of 7’ 2020 TV-productie die op 12 juni in de PX zal worden opgenomen, waarbij zo’n 250 leerlingen aanwezig zullen zijn.

De leerlingen hebben daarvoor als opdracht gekregen het maken van een maximaal 4 minuten durende spreekbeurt op video. Iedere groep stuurt het filmpje, dat zij het beste, het meest interessante of het leukste vinden in naar de L.O.V.E., waarna een jury de filmpjes zal beoordelen.