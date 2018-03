Roos Moenis 12,5 jaar werkzaam bij Gerro & Esther

Donderdag was er een jubilaris bij Parfumeriehuis Gerro & Esther in De Stient. Roos Moenis-Klein Schiphorst was die dag 12,5 jaar werkzaam in de zaak. Veelal is zij in de schoonheidssalon te vinden, want dat is haar domein.

Uit handen van Esther Sanders kreeg Roos een mooie bos bloemen. De jubilaris is al 40 jaar in het vak werkzaam en dit doet ze nog steeds met veel plezier. “Het is fijn om met mensen te werken en het is heel afwisselend. Als jong meisje ging ik met mijn vader al naar de parfumerieën. Toen zei ik al, dat ga ik later ook doen. Ik zit nu al vanaf mijn 20e in het vak en in totaal al meer dan 40 jaar. Daarvan 12,5 jaar bij Parfumeriehuis Gerro & Esther, 12 jaar voor het merk Shiseido en daarvoor werkte in ik Cosmeticahuis Marbert in Amsterdam. Ik hoop nog zeker tot aan mijn AOW in de parfumerie te kunnen blijven werken”, vertelde Roos Moenis.