Ruud de Wild live uitzending vanuit Volendam

Afgelopen donderdag verzorgden KRO-NCRV DJ Ruud de Wild en zijn sidekicks Thijs Maalderink en Cielke Sijben een live radiouitzending vanuit Hotel Spaander. Aan het begin van de lente werd de Nederlandse muziek in zijn algemeen gevierd en natuurlijk konden een aantal Volendammer artiesten niet ontbreken.

Zo werden Nick & Simon, de 3JS en ook George Baker geinterviewd en even later was er natuurlijk ook ruimte voor optredens. Nick en Simon zongen hun nieuwste singel ‘Een zomer lang’.

Voor Cielke Sijben was het even slikken toen zij een cursus haring schoonmaken kreeg aangeboden van Theo Koning maar het ging haar nog wel goed af. Al met al weer een prima positieve promotie voor ons dorp en onze muzikanten.

Foto's: 'Bullet-ray Photography'.