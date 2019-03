Schaakinstuif voor de jeugd in PX

Zondag a.s. gaat weer het Scholenschaak Jeugdtoernooi van start. De organisatie hiervan is in handen van Henk Veerman (Verdi), Jan Veerman (Kluit) en Nico Koning. Al tientallen jaren nemen veel jongens en meiden aan dit schaaktoernooi voor de basisscholen deel.

Het toernooi wordt gehouden in de zaal op de 2e verdieping in Pop- en Cultuurhuis PX. Om goed voorbereid te zijn of schaaktips te krijgen, werd door Schaakclub Volendam zondag van 11.00 tot 13.00 uur een Schaakinstuif gehouden in PX. In andere jaren was hier best veel animo voor. Zondag echter was het guur weer met stormachtige wind. Zodoende kwamen er minder kinderen naar de schaakinstuif. De kinderen die wel een kijkje kwamen nemen, konden achter het schaakbord plaatsnemen om een partijtje te spelen tegen de plaatselijk schaakcracks.