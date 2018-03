Schaatsbaan van de ijsclub ging donderdag open

De IJsclub-vrijwilligers verdienen weer een groot compliment. In de avonduren op dinsdag en woensdag, terwijl er een Siberisch koude oostenwind stond, werd met slangen de ijsbaan in het Boelenspark met water bespoten, zodat er toch een gladde ijslaag ontstond.

Uit de sloot naast de Jupiterlaan werd het water gepompt. Donderdagmorgen werd het ijs dik genoeg bevonden en kon op een deel van de ijsbaan geschaatst worden. Het was er meteen gezellig druk en tientallen kinderen (en ouderen) bonden de schaatsen onder om rondjes te rijden. Het ijsclubhome “De Scheve Schaats” werd open gesteld en hier kon men terecht voor warme chocolademelk en koffie. Tussen het schaatsen door zochten velen even het ijsclubhome op om op te warmen, want het was geen pretje om te schaatsen. Hoewel de zon wel scheen, was het ijzig koud. Op vrijdag was het nog killer en waren er maar een handjevol schaatsers te zien op de baan. Maar toch…. Er kon weer geschaatst worden op natuurijs en de openstelling van de schaatsbaan zorgde voor een gezellige nering.