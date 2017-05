Scheepswerf van Habbeké Shipyard geopend in Hoorn



Vrijdag vond onder grote belangstelling de opening plaats van het nieuwe pand van Habbeké Shipyard. Vorig jaar vierde dit bedrijf haar 50-jarig bestaan en nu is de grote wens uitgekomen dat de scheepswerf aan het water is gevestigd. De locatie aan de Christiaen Huygensstraat in Volendam werd door de groei aan werk te klein.

Aan de Schelpenhoek te Hoorn is een grote en volwaardig uitgeruste scheepswerf gerealiseerd. Het terrein van Habbeké Shipyard in Hoorn is 4.000 m2 groot. De scheepswerf zelf telt 1.420 m2, drie keer zoveel als de voorgaande scheepswerf in Volendam.

Na een toespraak door directeur Orm de Waart, werd de opening verricht door zijn vader Arie de Waart, mede-oprichter van de werf.