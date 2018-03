Schelpenpad in parkje bij Roerstraat opgehoogd

Vorige week dinsdag is het schelpenpad in het parkje tussen de Roerstraat en de Vissersstraat opgehoogd. Een keepwagen vol met schelpen werd er gelost en daarna werden met een graafmachine van Kees Huiberts B.V. de hopen schelpen uitgevlakt op het pad.

Het ophogen van het pad is geen overbodige luxe. Bij regenbuien waren er steeds grote plassen in het park en kon er niet doorheen gewandeld worden. In de nabije omgeving van het parkje in de Meer wonen veel senioren die er met de rollator doorheen lopen. Veelvuldig werd er bij de gemeente beklag over gedaan dat er steeds plassen lagen. Ook door de Seniorenraad was dit euvel al kenbaar gemaakt aan de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente. Er is een nieuwe drainage aangelegd, maar er bleven plassen op het pad komen bij het minste of geringste regenbuitje. Nu het schelpenpad flink opgehoogd is behoren de natte voeten tot het verleden.