Schitterende Leonard Cohen Tribute in PX

Ter nagedachtenis aan Leonard Cohen, vond op 21 oktober in PX het concert “I’m Your Fan” Leonard Cohen Tribute plaats. De basis-band was Vast Countenance met frontman/zanger Johan Molenaar en zangeres Nancy Guijt, aangevuld met Dirk en Gerrit Hoogland op gitaar en Peter Steur (orgel) en een blaassectie van het fanfarecorps.