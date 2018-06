Schitterende nieuwe slagerij/winkel Runderkamp

Donderdagavond om 19.00 uur vond de officiële opening plaats van de geheel vernieuwde Slagerij Runderkamp in de Burgemeester van Baarstraat. Na een grootscheepse verbouwing, die acht weken geduurd heeft, kon de werkelijk schitterend mooi geworden slagerij vrijdag haar deuren voor het publiek openen.

Na een toespraak van Wim Runderkamp werd de openingshandeling verricht door Cor Runderkamp, die een lint met saucijzenworstjes doorknipte. Cor is de manager van de Runderkamp-slagerij in de Burg. van Baarstraat. Daarna konden de vele genodigden de geheel vernieuwde slagerij bewonderen. “Ons topteam gaat bouwen aan de beste en verrassendste winkel van Volendam en omstreken”, stelde Wim Runderkamp in zijn speech.