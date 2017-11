Schitterende Sinterklaasshows in Sporthal Opperdam

Het was zondag weer genieten geblazen in de Opperdam tijdens de Sinterklaasshows. Drie keer voor een bomvolle zaal werd een spannende en vermakelijke show opgevoerd. Een schitterend decor was gemaakt en spectaculair was de intocht van Sinterklaas en de Pieten in een heuse stoomboot, die de zaal in kwam rijden.

De vele kinderen leefden volop mee met het verhaal rond de Klusjes-Piet, die het Sinterklaasfeest met zijn ‘grapjes’ wilde verstoren.

Fraaie dansshows kon men bewonderen. Een groot compliment mag weer gegeven worden aan de grote groep vrijwilligers die hier maanden voor in de weer is geweest. Ze kregen loon naar werken, want het was een waar spektakel.