Scholenschaaktoernooi is van start gegaan

Afgelopen zondag, toen het buiten plensde van de regen, ging om 11 uur het 33-ste scholenschaaktoernooi van start. Er zijn dit keer wat minder kinderen dan de afgelopen jaren: 24 jongens en meisjes van de Volendamse en Edamse basisscholen waren present.

Drie Volendamse scholen ontbreken helemaal: De Blokwhere, 15-voudig Scholenschaakkampioen De Springplank en de Spinmolen doen dit jaar helaas niet mee. Hopelijk zijn ze er volgend jaar weer bij. In de zaal op de 2e verdieping van PX vindt de komende weken het Scholenschaaktoernooi plaats. Dit jaar is er een speciale extra prijs voor de deelnemende scholen. De twee beste scholen mogen naar een concert van Nick & Simon in Ziggo Dome met elk vier spelers.