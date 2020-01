Schoolfeest op het Don Bosco College

Op donderdag 9 januari was er op het Don Bosco College een schoolfeest voor de eerste en tweede klassen. Deze keer was het thema “Spooky New Year”.

De leerlingen van de derde klas VMBO die het keuzevak Evenementen volgen (de DBC Crew!) hebben dit feest zelf georganiseerd, hun docenten mevrouw Koning en mevrouw Bakker hebben hen hierbij geholpen. Natuurlijk is er flink gedanst op de muziek die werd verzorgd door DJ Stefan. Op het feest was verder ook nog van alles te beleven. Zo was er een verkleedwedstrijd, konden de leerlingen zelf donuts versieren, zich laten schminken of een potje “frispong” spelen.

Speciaal voor de gelegenheid was er een verduisterde gang waar door de leerlingen een heus spookpad was gecreëerd. Leerlingen én docenten met maskers of prachtig geschminkt stonden daar klaar om de leerlingen flink te laten schrikken. Het was een geslaagde avond.