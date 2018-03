Schoolkinderen op bedrijfsbezoek

Leerlingen van groep 7 van de Kennedyschool en de Jozefschool hebben begin maart een kijkje genomen in Volendamse bedrijven. Dat leverde verrassende ervaringen op. Zij kregen in groepjes een rondleiding in bouwbedrijf HSB en bij KIVO Plastic Verpakkingen, Tol Plaatwerk en Pneuman. Gewapend met een camera en interviewvragen legden ze hun indrukken vast. Geboeid waren ze door wat zij zagen gebeuren in deze wereld van techniek en ambacht.