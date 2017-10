Schoolstraatvoetbaltoernooi achter “De Amvo”

Omdat FC Volendam op donderdag voor de beker tegen PSV speelt, werd het jaarlijkse Rabobank Schoolstraatvoetbaltoernooi nu op dinsdag gehouden. Er hadden zich 30 teams van de groepen 7 en 8 van de Volendamse basisscholen voor opgegeven.

Om 09.30 uur gingen de poulewedstrijden van start. De finale bij de meiden was tussen de Nicolaasschool groep 8-Kennedyschool groep 7 en deze eindigde in 4-2. De Petrusschool 8C werd winnaar bij de jon-gens. De finale wonnen ze met 7-0 van Petrusschool 7B.

Beste speler van het toernooi was Niels Kwakman en bij de meiden Mila Plat. De Kennedyschool groep 7 meisjes (die 2e werden) won de Fairplay-Cup en bij de jongens was dit de Spinmolen groep 7.