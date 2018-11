Schoonmaakactie rond de Spinmolen

Woensdagmorgen stond een Let’s do it Kids dag gepland op basisschool de Spinmolen aan de Christiaan van Abcoudestraat in Volendam. Wethouder Wim Runderkamp kwam tussen 10.15 en 10.30 uur langs om een kijkje te nemen op het schoolplein en in de klaslokalen waar de lessen over zwerfafval en een schoon milieu werden gegeven.

Voordat de groep van meester Max Nijenhuis er met enkele hulpmoeders op uittrok om zwerfafval in de buurt van de school op te ruimen, waren er toespraakjes van Sjaak Veeken (van Let’s do it Kids) en wethouder Runderkamp. Hij vond het fantastisch dat de kinderen aan deze schoonveegactie deelnamen. Gewapend met opprikkers en vuilniszakken trokken de kinderen erop uit om het afval uit de buurt op te ruimen.