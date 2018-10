Schoonveegactie op fietspad door DIRK-team

Dirk van den Broek Volendam neemt ook het initiatief door de ergernis van vele Volendammers aan te pakken en het voortouw te nemen. Het fiets/wandelpad langs de Kathammerzeedijk ligt bezaaid met zwerfafval.

Dit wordt door de fietsers, wandelaars en leerlingen van het DBC klakkeloos op het pad, in de berm en struiken gegooid. Dit tot grote ergernis van velen. Afgelopen zaterdag werd door Dieter Jesich, afdelingsmanager van Dirk van den Broek, een schoonveegactie opgezet. Twee medewerkers van DIRK, Nico van Meerveld en Damiën Jesich, trokken er een uur op uit om met een prikker het vuilnis op te pakken en in een vuilniszak te deponeren. Na een uurtje was het pad weer schoongemaakt.