Seminar over Huwelijksvermogensrecht in de bibliotheek

Dinsdagavond werd het seminar ‘Huwelijksvermogensrecht’ georganiseerd door Abma Schreurs Notarissen in de bibliotheek Volendam. Tijdens dit seminar werden de nieuwe huwelijkvermogensrechtelijke regels die vanaf 1 januari 2018 gaan gelden, besproken. Deze nieuwe regels gelden ook voor het geregistreerd partnerschap.

Een belangrijke verandering in het huwelijksvermogensrecht is dat er niet meer automatisch wordt getrouwd in gemeenschap van goederen.

Hiervoor in de plaats komt een beperkte gemeenschap van goederen, wat inhoudt dat er bij een scheiding minder gedeeld hoeft te worden, want niet alle bezittingen en schulden vallen in de gemeenschap van goederen. De lezing werd verzorgd door notaris Jos Hofstee.