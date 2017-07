Senioren uit het Nicolaashof bezoeken het museum

Woensdag brachten zes bewoners van de afdeling ’t Gouwtje uit het Sint Nicolaashof en hun begeleidsters een bezoek aan het Volendams Museum. Daar kregen ze een gastvrij onthaal van Dick Bond en beheerder Erik Molenaar. Eerst werd koffie met cake geserveerd en daarna was er een rondleiding onder leiding van Dick Bond.

Over de expositie “Volendam Kunstenaarsdorp en 135 Jaar art Hotel Spaander” werd verteld en een film van oud-Volendam werd bekeken. Het werd voor de senioren een hele mooie ochtend waarin zij herkenningspunten uit hun jeugd zagen. Ze vonden het geweldig.

De oudste bezoeker was 93 jaar. In het Volendams Museum worden geregeld rondleidingen verzorgd voor de senioren.