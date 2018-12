Sfeervolle kerstverlichting aan de Haven

De 35 kerstbomen die op de Haven zijn geplaatst, zijn door de sproeiploeg (de oud-brandweermannen) voorzien van LED-verlichting. Vele ritsen lampjes zijn in de bomen gehangen. Ze zorgen ervoor dat de Haven ’s avonds en ’s nachts bijzonder sfeervol verlicht is. Het is werkelijk een pracht om hier langs te wandelen.

Het uitgaansgebied is zo klaar voor de komende feestdagen. Een groot voordeel van de nieuwe kerstverlichting in de bomen is, dat deze voor elke boom apart op het lichtnet zijn aangesloten. Als er voorheen een storing was viel een groot deel of soms de gehele kerstverlichting uit. Als er nu een storing is dan branden de lampjes bij één kerstboom niet en is het euvel sneller op te lossen.