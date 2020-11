Sfeervolle kerstverlichting in de Oude Kom

Het winkelgebied in de Oude Kom en de Haven nodigen ’s avonds uit om hier een wandelingetje te maken. Op de Haven zijn twintig door ’t Lokkemientje gesponsorde kerstbomen geplaatst.

Deze zijn door de “Blusploeg”, bestaande uit oud-brandweerlieden, vol met ritsen LED-verlichting gehangen. Erboven zijn fraaie verlichte botterornamenten opgehangen. Het ziet er heel sfeervol uit. Ook in de winkelstraten is sfeerverlichting opgehangen zodat de Oude Kom al helemaal in Kerstsfeer is.

De bewoners van de huurappartementen in de Roerstraat hebben ook de koppen bij elkaar gestoken om gezamenlijk hun woningen stemmig met sfeerverlichting op te sieren. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Het zorgt voor een verlichtende opsteker in deze coronatijd.