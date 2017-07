Sfeervolle plaatjes schieten met de Volendammerdag

Ondanks dat de regen spelbreker was op de Volendammerdag, werd het toch een drukbezocht cultureel gebeuren. De start was met een indrukwekkende Hoogmis in de Vincentiuskerk. Daarna konden op het kerkplein en de dijk mooie plaatjes geschoten worden van de Volendammers die in klederdracht aan de dag deelnamen.