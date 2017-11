Sfeervolle Sinterklaasintocht in Volendam

Duizenden kinderen en ouders stonden zondag aan de Haven tijdens de intocht van Sint Nicolaas. Om 16.30 uur begon het programma en warmden Jenny en Monique Smit het publiek al op voor de komst van de Sint. De mooi versierde en verlichte Pakjesboot, met een leger aan pieten aan boord, meerde af voor de haven en toen kon men genieten van prachtig vuurwerk.

Nadat de stoomboot rondjes door de haven gevaren had en afmeerde, stapte burgemeester Lieke Sievers aan boord om de Goedheiligman welkom te heten. Daarna liep Sinterklaas vele kinderhandjes schuddend over de haven naar de Brugstraat en de Jozef.

Het was een drukte van jewelste. Toen Sinterklaas op zijn paard Amerigo had plaatsgenomen kon de rondgang door Volendam beginnen. Langs de route stonden duizenden kinderen Sint Nicolaas en de Pieten toe te zwaaien. Gelukkig bleef het tijdens de intocht droog.