Sikkens Center geopend aan de Julianaweg

Sinds kort heeft Volendam er een Sikkens Center bij. Het bekende verfmerk wilde graag in Volendam een eigen winkel openen en was op zoek naar een geschikte locatie. Bij Kees Tol Glas aan de Julianaweg had men in het assortiment reeds een groot aanbod met Sikkens verf en schilderbenodigdheden.

Daarom besloot Gerard de Wit om tegenover Kees Tol Glas aan de Julianaweg zelf een Sikkens Center te openen. Een bedrijfspand werd hiervoor omgebouwd en zo is er een prachtig Sikkens Center in Volendam bijgekomen, dat deze week haar deuren opende. Het gehele assortiment Sikkens verf en producten is er uit voorraad verkrijgbaar. De winkel ziet er keurig netjes uit.