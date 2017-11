Sint bezoekt Alleenstaandenclub “Samen Verder” in de Jozef

In de Warandazaal van de Jozef vond op dinsdagavond weer een samenzijn plaats van de Alleenstaandenclub Samen Verder. Gezellig zaten zo’n 50 dames en heren bijeen in de mooi versierde zaal. Er was deze avond hoog bezoek, want om 19.00 uur kwamen Sint Nicolaas met enkele Zwarte Pieten naar binnen stappen.

De leden van de alleenstaandenclub werden door de Goedheiligman toegesproken. Daarbij werden oude herinneringen opgehaald, die be-kend in de oren klonken, zoals over de smaktafels van vroeger.

Door de begeleiders van “Samen Verder” was er vervolgens nog een kadospel bedacht. De leden konden mooie prijsjes winnen en het hele buffet van de Warandazaal was gevuld met de te winnen prijsjes.