Sint en de Pieten bezoeken dinsdagochtend De Blokwhere

Dinsdagmorgen om 8.30 uur kwam een kraanwagen van Mick Kraanverhuur aanrijden op het Oosterom bij De Blokwhere. Op het schoolplein stonden de leerlingen te wachten en in de straat waren ook veel ouders met kinderen present om Sinterklaas te begroeten.

Nadat de Pieten en de Goedheiligman uit de kraanwagen waren ge-klommen was er een hartelijk welkom door directeur Vincent Tol. Daarna was er in de fraai versierde activiteitenruimte een Sintprogramma. De Pieten genoten van de oude decorstukken van de Sinterklaasshow.

Liedjes werden gezongen en kadootjes uitgedeeld. Ook maakten de Pieten een rondgang langs de klaslokalen en werden foto’s gemaakt van de groepen. Anderhalf uur lang was het feest op de school.