Sint en de Pieten op Sinterklaastoernooi van Budocentrum Fun en Fit

Budocentrum Fun en Fit is gevestigd aan de Schoolstraat. Deze ruimte is echter te klein om alle leden onder te kunnen brengen voor het jaarlijkse Sintbezoek. Daarom werd uitgeweken naar de grote zaal van PX. Zaterdagmorgen om 11.00 uur kwamen Sint Nicolaas en een groep Zwarte Pieten even een kijkje nemen bij het judotoernooi.