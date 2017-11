Sint Nicolaas bracht bezoek aan ijsbaan “De Westfries”

Al enkele jaren brengt Sint Nicolaas met een grote groep Pieten een bezoek aan kunstijsbaan “De Westfries” in Hoorn. Daar vinden op vrijdag de schaatslessen plaats voor de jeugd die door IJsclub Volendam georganiseerd worden. Er doen 218 kinderen aan mee.

Vooraf werden rondjes geschaatst door de jongens en meisjes, die hun Sint Maarten-lampionnetjes hadden meegenomen. Het was een prachtig gezicht om de verlichte lampjes te zien in de donkere ijshal.

Om 17.15 uur arriveerde Sint Nicolaas. Hij nam plaats in de Sinterklaas arrenslee, waarmee twee rondjes over de baan gegleden werden. De slee werd door duwpieten rond geduwd. Bij de Kleurenpieten konden de kinderen na elk rond een stempel op de kaart halen.