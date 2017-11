Sint Nicolaas en de Pieten bezoeken De Stient

Zaterdagmiddag om 12.30 uur bracht Sint Nicolaas een bezoek aan winkelcentrum De Stient. Met de opvallende geel/rode Pieten-vrachtwagen kwamen de knechten van de Sint toeterend aanrijden.

Op de overdekte galerie in het winkelcentrum stonden vele kinderen met hun ouders in spanning te wachten op de komst van de Goedheiligman. Felle regenbuien werden door de Pieten deze middag getrotseerd, maar het bezoek ging toch door. De Pieten hadden naast zakken met mopjes ook zakjes met Pietenstickertjes bij zich. En die zijn bij de jeugd zeer gewild om het Sinterklaasstickerboek vol te krijgen.

Het was bij de Zwarte Pieten dringen geblazen en honderden zakjes stickertjes werden uitgedeeld, evenals grote hoeveelheden pepernoten.