Sint Nicolaas en de Pieten op de ijsbaan

De jeugdschaatslessen van IJsclub Volendam op kunstijsbaan “De Westfries” in Hoorn, zijn al zeven weken aan de gang. Afgelopen vrijdag was er een speciale schaatsles, want het jaarlijkse bezoek van Sint Nicolaas en de Pieten stond op het programma. Aan de 257 kinderen die aan de schaatslessen deelnemen, was gevraagd om lampionnen mee te nemen.

Om 17.00 uur ging de schaatsles van start en rondjes werden gereden met de verlichte lampionnen, hetgeen een mooi gezicht was. Even later arriveerde Sint Nicolaas met een grote groep Zwarte Pieten. De Goedheiligman werd welkom geheten door Johan Koning van de IJsclub. Enkele Pieten bonden de schaatsen onder om samen met de jongens en meisjes baantjes te rijden op de kunstijsbaan. Sint Nicolaas nam plaats op de slee en daarna werden enkele rondjes op de ijsbaan gereden.