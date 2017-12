Sint Nicolaas met Amerikaanse truck naar Kennedyschool

Maandagochtend om 8 uur met regenachtig weer, stonden de leerlingen van de Kennedyschool en vele ouders op het plein te wachten op de komst van Sint Nicolaas en de Pieten. Om wat op te warmen werden enkele Sinterklaasliedjes gezongen.

Er was een spectaculaire binnenkomst van de Goedheiligman. Met een Amerikaanse truck, een Freightliner Classic, kwam de Sint aanrijden via de Parkweg. De fraaie truck trok heel wat bekijks. Uit de cabine kwamen Sinterklaas en een groep Zwarte Pieten naar buiten stappen.

Kinderhandjes werden geschud en liedjes gezongen. Door directeur Henk Bond werd de grote Kindervriend welkom geheten. Daarna werd snel het schoolgebouw opgezocht, want het was koud en guur weer.