Sint Nicolaas naar de Sint Nicolaasschool

Maandagmorgen om 8.15 uur stond het plein van de Sint Nicolaasschool in het Boelenspark bomvol met leerlingen en ouders. Naast het Sint Nicolaashof heeft de Sint Nicolaasschool een speciaal plekje in het hart van de Goedheiligman. Want deze school is naar hem vernoemd. Op het plein werd Sinterklaas welkom geheten door directeur Loek Kras.