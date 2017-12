Sinterkerstdagtocht voor 200 dames vanuit de Jozef

Afgelopen woensdag/donderdag vond weer de Sinterkerstdagtocht plaats die door de Evenementencommissie van de Jozef werd georganiseerd. Met 4 bussen vertrokken de dames vanaf Volendam naar het Van der Valk-hotel in Duiven (Gelderland).

Daar werd ‘s avonds heerlijk gedineerd en was er volop tijd voor ontspanning. Er was tevens een optreden van Michel de Haan. Zelfs polonaises werden ingezet en het werd een super geslaagd feest.

Donderdag stond een bezoek aan de Kerstmarkt in Düsseldorf op het programma. Ook diverse warenhuizen werden hier bezocht. Op de terugweg werd een Tuincentrum in Kerstsfeer aangedaan en tot slot was er een heerlijk warm buffet in de Jozef voor de dames