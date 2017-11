Sinterklaasbezoek aan de NIVO-redactie

Elk jaar maakt Sint Nicolaas in zijn drukke agenda ‘n gaatje vrij om een bezoek te brengen aan de NIVO-redactie. Dinsdag om 15.30 uur stopte de Pietenvrachtwagen luid toeterend voor het NIVO-pand en renden de Pieten naar binnen om te kijken of er nog een ver-slag van de Sinterklaasshow in de krant kwam te staan.