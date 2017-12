Sinterklaasbezoek aan het Sint Nicolaashof

Een bezoek aan het Sint Nicolaashof, mag natuurlijk niet ontbreken in het jaarlijkse programma van Sint Nicolaas. Maandagmiddag om 14.00 uur stapten Sinterklaas en een grote groep Zwarte Pieten het restaurant binnen van het verzorgingshuis.

Hier nam Sint Nicolaas plaats op zijn zetel. Enkele bewoners werden naar voren geroepen om op het podium naast de Sint plaats te nemen. Zij werden “aan de tand gevoeld” door Sinterklaas, terwijl het Grote Boek geraadpleegd werd. Ook werden Sinterklaasliedjes gezongen.

Sint Nicolaas stapte ook nog even binnen bij de Daopvang in de Gouwzee, waar hij met enkele bewoners in gesprek ging. Het werd een gezellig Sinterklaasgebeuren in het Nicolaashof en Gouwzee.