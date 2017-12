Sinterklaasbezoek aan voetbaljeugd van RKAV Volendam

Donderdagavond om 19.00 uur zat de kantine van de RKAV bomvol voor het jaarlijkse Sinterklaasbezoek. Omdat Sint Nicolaas een groot voetbalfan is, mag dit bezoek niet op zijn agenda ontbreken.

Klokslag 7 uur stapten de Pieten huppelend naar binnen en werden pepernoten uitgedeeld. Even later stapte de Goedheiligman de zaal binnen. Sinterklaas vertelde aan de voetbaljeugd dat hij hun prestaties nauwgezet volgt. “Ze noemen mij in Spanje wel eens Sint Messi. Ik ben ‘n groot fan van Real Madrid. Daar heb ik 60 jaar in ‘t doel gestaan”.

De prijzen van de Sinterklaas Kleurplaatwedstrijd werden uitgereikt. Ook was er een loterij waarbij vijf trainingspakken werden verloot. De Pieten maakten er met de kinderen een dolle boel van.