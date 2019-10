Sinterklaasshow binnen kwartier uitverkocht

Zaterdagmorgen vormde zich een lange rij wachtenden voor de zij-ingang van sporthal Opperdam. Reeds om 10 uur stonden de eerste mensen voor de deur om kaarten te bemachtigen voor de drie Sint Nicolaasshows, die op zondag 24 november weer opgevoerd gaan worden in de sporthal.

De rij wachtenden liep door tot aan het fietspad op de Heideweg. Twee verkeersregelaars waren actief om het (auto)verkeer in goede banen te leiden. Aan de wachtenden werd door enkele medewerksters van de Rabobank koffie uitgedeeld.

Om klokslag 12.00 uur ging de kaartverkoop van start. Binnen een kwartier was de wachtrij verdwenen en waren alle kaarten uitverkocht. Dat was in een recordsnelheid.