Slagerij Runderkamp opent gloednieuwe winkel in de Stient

Klanten keken woensdagochtend hun ogen uit bij de opening van de splinternieuwe winkel van Slagerij Runderkamp in winkelcentrum de Stient. Na een intensieve verbouwing is de winkel volledig heringericht.

Zoals het Runderkamp filiaal in de Van Baarstraat eerder al liet zien, is nu ook het filiaal in de Stient ingedeeld volgens het nieuwe principe. Doordat klanten een groot deel van het heerlijke assortiment zelf kunnen pakken, wordt de doorstroming bevorderd.

Met de opening is Runderkamp een werkelijk schitterende winkel rijker. Van de nauwkeurig ingedeelde vitrines tot de adembenemende tegels en van de fraaie, vernieuwde buitengevel tot het lichtgevende logo met een hardhouten achtergrond. Alles klopt tot in de puntjes.