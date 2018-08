Slobbeland-Westernkamp voor 181 kinderen gestart

Maandagmorgen om 9.00 uur ging voor de 28-ste keer het Slobbelandkamp van start. Om 07.00 uur werden 26 tenten in een grote kring op het hoogste gedeelte van het recreatiecentrum geplaatst, met in het midden een grote partytent.

Nadat de 24 ploegen waren ingedeeld werden planken en platen board uitgedeeld aan de jongens en meisjes om totempalen te maken. Hierop werden de namen van de groepen geschilderd. In totaal 181 kinderen nemen deel aan de kampweek. Verder zijn er 45 vrijwilligers als begeleiders actief en 6 personen van de werkgroep. De leiding van het Slobbelandkamp is weer in handen van Leon Smit en Francisca van Vlaanderen-Pelk. Maandag was er een quiz en ’s middags een bingo met leuke prijzen. Verder een ballonnenwedstrijd en werden de eerste wedstrijden van het trefbaltoernooi gespeeld.