Slobbelandkamp afgesloten met disco en overnachten

Het 28-ste Slobbelandkamp is weer afgelopen. Met stralend weer werd het een fantastische week voor de kinderen. Op woensdag was er een speurtocht door Volendam voor de 181 jongens en meisjes die aan het Slobbelandkamp deelnamen.

Donderdag was er een spellencircuit in het thema van het kamp, namelijk Western. Na de pauze om 16.30 uur was er vanaf 19.00 uur een avondprogramma met disco en nachtspellen. Veel kinderen en begeleid(st)ers waren verkleed naar het Slobbeland gekomen. De prijsuitreiking vond plaats door Leon Smit en Francisca Pelk. De beste danser en danseres, dansploeg en trefballers bij de jongens en meiden en de winnaars van het kamp werden bekend gemaakt en prijzen uitgereikt.