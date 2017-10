Sloop van drie woningen in de Zeestraat

Door sloopbedrijf Gerben Breebaart is maandag gestart met de sloop van drie woningen in de Zeestraat/Spoorbuurt. In een rap tempo werden de oude huisjes tegen de vlakte gegooid. De sloopmaterialen werden meteen in containers gedeponeerd en afgevoerd.

Dinsdag waren de drie huisjes gesloopt en woensdag was alles al weg, zodat er meteen met de nieuwbouw begonnen kan worden. Naar een ontwerp van architect Evert Smit worden er drie huizen in Volendammer stijl gebouwd door BKB Bouw.

Op de Spoorbuurt blijft de woning van Ben Koning (van BKB) staan en deze wordt verdubbeld. In de Zeestraat worden twee nieuwe huizen gebouwd voor Marian van der Sluys en Martijn Houtkoper.