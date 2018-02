Sloop van woning op Dril

Woensdag zijn de vakbekwame slopers van aannemingsbedrijf Havik B.V. aan de slag gegaan op het Dril. Naast het viaduct en Café Motje op het Dril 57 wordt het oude huis van Sterk, waar tot voor kort nog Rein Vogel in woonde, gesloopt.

Om een bouwvergunning te krijgen van de gemeente, daar is men jaren mee bezig geweest. Nu het bouwplan van een winkel met bovenwoning is goedgekeurd kon er met de sloop gestart worden. Nadat eerst de dakpannen verwijderd waren kon vrijdag een takelkraan van Havik ingezet worden. Vanuit de personenbak kon een medewerker de kopgevel van de vrijstaande woning met de trilboor slopen. Zodra de sloop van de woning is afgerond en de sloopmaterialen gescheiden zijn afgevoerd met containers kan gestart worden met de bouw.