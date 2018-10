Sloop van woning op het Noordeinde/Gouwtje

Vorige week is de woning gesloopt aan het Noordeinde/Gouwtje, waarin voorheen de familie Runderkamp, later Van Wissen en daarna Freek en Annie Schokker woonden. Het huis stond al lange tijd leeg.

Na diverse bouwplannen en tekeningen bij de gemeente ingediend te hebben, is er nu eindelijk groen licht en kan er gebouwd gaan worden. Op de vrijgekomen plaats wordt een woning voor de familie Marco en Rens Kras gebouwd, die nu nog in de Henricus Rolstraat wonen. Er komt een woning met een industriële look en een moderne uitstraling. Om bij de bouwlocatie te kunnen komen is er een tijdelijke brug en weg aangelegd vanaf de Julianaweg. Het slopen gebeurde in een snel tempo.